CERRI (ex D.S. Catanzaro): “Ecco perchè vedo protagoniste Catania, Trapani, Benevento e Salernitana”

Massimo Cerri, ex direttore sportivo – tra le altre – di Brindisi, Alessandria, Catanzaro e Piacenza, indica ai microfoni di TMW Radio le squadre che, a suo avviso, potrebbero essere altamente competitive nel prossimo campionato di Serie C girone C:

“Trapani? Quando hai in rosa giocatori costosi di cui ti vuoi liberare ma non riesci, e nel frattempo acquisti elementi come Fishnaller, e tieni altri giocatori, significa che hai le idee molto chiare. Vuoi vincere il campionato. Penso che il presidente Antonini abbia le idee molto chiare e che ogni anno farà tesoro degli errori. Oltre al Trapani, tra le squadre che vedo protagoniste sicuramente metto il Benevento. L’anno scorso ha fatto un buon campionato, non di vertice, ma ha scelto di far giocare quasi tutti i migliori giovani cresciuti nel proprio vivaio. Il presidente Vigorito, per ora, ha rifiutato tutte le offerte per i suoi talenti. Sta rinforzando la squadra: ha preso Scognamillo, che è stato per anni il capitano e perno del Catanzaro; ha preso anche Della Morte. secondo me il Benevento è una candidata seria alla vittoria”.

“Poi metto il Catania. Anche l’anno scorso ha provato a vincere, non ci è riuscito, ma ha confermato l’allenatore e il progetto tecnico. Questo gli dà continuità: non riparte da zero ma da una base solida. Infine la Salernitana, che è appena retrocessa e ha preso come direttore sportivo Faggiano, uno che conosce benissimo la categoria ed era già pronto per operare sul mercato. Da retrocessa ha tutte le carte in regola per essere tra le pretendenti alla vittoria”.

