CICERELLI: da Assisi a Norcia, nuovo ritiro rossazzurro e nuova prospettiva per il Catania

Era il mese di luglio, un anno fa, quando Catania e Ternana misero nero su bianco sancendo il passaggio alla Fere di Emmanuele Pio Cicerelli. Prestito con obbligo di riscatto in favore dei rossoverdi, con un dettaglio tutt’altro che insignificante: al verificarsi della promozione della Ternana in Serie B, soltanto sfiorata quest’anno, al netto delle vicissitudini societarie di questi giorni. Cicerelli, pertanto, fa ritorno alla base e si appresta a sostenere un nuovo ritiro umbro con i rossazzurri, a distanza di un anno da quello di Assisi. Parte del ritiro era stata svolta con la squadra di mister Toscano. Poi, ad un certo punto, la ricezione della notizia di lasciare il gruppo – in lacrime – per dire sì alla Ternana.

Un trasferimento concretizzatosi non per espresso desiderio del calciatore ma nato dall’input del Catania che, nell’ambito di una politica di contenimento dei costi di gestione, si è privato di un elemento capace, poi, di fare sfracelli. Per Cicerelli a Terni parlano le prestazioni offerte, ancora di più i numeri in termini di gol (19) e assist (9) stagionali. Impossibile aspettarsi di più da un giocatore che, in carriera, non era mai andato in doppia cifra e, in questo caso, ha sfiorato addirittura le 20 segnature.

Dodici mesi dopo la decisione del Catania di non includerlo nell’organico rossazzurro per la stagione 2024/25, il club del presidente Pelligra ha maturato una volontà differente: quella di puntare su di lui, come confermato dallo stesso diesse Pastore che si è premurato di andarlo ad incontrare dopo l’esito dei playoff ritenendo Cicerelli uno di quei calciatori che dovrà far parte della rosa. Stavolta, a suo dire, difficilmente lascerà Catania. Non c’è dubbio che sia così se la volontà della dirigenza coincide con quella del giocatore. E’ anche l’auspicio dei tifosi, che attendono segnali confortanti e concreti da parte della società, chiamata ad allestire un organico competitivo.

