COMUNE DI NORCIA: “Catania, l’augurio di un proficuo lavoro in vista della prossima stagione”

“L’Amministrazione Comunale di Norcia ha dato il benvenuto al Catania Calcio, che ha scelto la città umbra per il proprio ritiro pre-campionato, augurando ai giocatori, allo staff tecnico e alla dirigenza del Catania Calcio un proficuo periodo di lavoro a Norcia in vista della prossima stagione”. E’ quanto riporta, tramite una nota ufficiale, il Comune di Norcia. Attraverso quanto si evince dal cartellone di eventi estivi nel comune di 4mila abitanti della provincia di Perugia, sabato 26 luglio alle ore 21.30 è prevista in Piazza San Benedetto la presentazione della prima squadra del Catania in occasione del ritiro pre-campionato. Per la squadra rossazzurra si tratta di un ritorno in Umbria, un anno dopo il lavoro svolto ad Assisi.

