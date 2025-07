COPPA ITALIA SERIE C: Primo Turno Eliminatorio, sarà Crotone-Catania

La Lega Pro rende nota la composizione dei raggruppamenti del Primo e Secondo Turno Eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2025-2026. Anche quest’anno, per il Catania, sarà sfida al Crotone. A differenza della passata stagione, stavolta i rossazzurri scenderanno in campo allo stadio “Ezio Scida”, domenica 17 agosto alle ore 21:00. Il Primo Turno Eliminatorio si svolgerà in gara unica ad eliminazione diretta. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine dell’incontro, via alla lotteria dei rigori. La vincente del confronto se la vedrà a fine ottobre, in occasione del Secondo Turno Eliminatorio, tra le mura amiche al cospetto di Foggia o Siracusa.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***