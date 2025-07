CORBARI: il Catania aggiunge gol e “fosforo” a centrocampo

Andrea Corbari è pronto ad indossare i colori del Catania. Il trentunenne centrocampista, unitosi in ritiro a Norcia già nella serata di lunedì, approda in rossazzurro a titolo definitivo dalla Virtus Entella, club con cui nell’ultima stagione ha vinto campionato e Supercoppa di Serie C totalizzando 39 presenze e 5 reti. Il club etneo si garantisce così le prestazioni sportive di un elemento capace di apportare il giusto quantitativo di “fosforo” in mezzo al campo, unendo quantità e qualità oltre che inserimenti in zona offensiva. Si tratta del classico centrocampista con il “vizio” del gol, che non disdegna sortite in area di rigore avversaria partecipando attivamente alla fase offensiva della squadra.

Dopo l’inizio nelle fila del Pallavicino, formazione dilettantistica parmigiana, nel 2018 approda al Fiorenzuola con cui disputa due campionati di Serie D (43 presenze e 6 gol). Successivamente viene ingaggiato dal Piacenza, collezionando 58 apparizioni e 14 reti nel Girone A di Serie C nel biennio 2020-2022. L’avventura piacentina termina anzitempo a causa di un infortunio al legamento crociato rimediato nel dicembre 2021, cui segue un lungo stop riabilitativo. Nel luglio 2022 passa alla Virtus Entella, squadra con cui gioca i successivi tre campionati mettendo a referto 111 presenze e 17 gol, contribuendo alla promozione in Serie B e alla vittoria della Supercoppa di Serie C nell’annata trascorsa.

Corbari è un centrocampista centrale di piede destro (in passato è stato impiegato anche da difensore) che nel disegno tattico del Catania di Mimmo Toscano troverebbe l’ideale collocazione nella linea mediana chiamato ad assicurare entrambe le fasi. Giocatore completo, dopo la stagione record vissuta con la Virtus Entella per lui si presenta l’opportunità di misurarsi in una grande piazza con l’obiettivo di incidere positivamente e contribuire ai futuri traguardi di squadra.

