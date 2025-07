CORBARI: quando mise a segno la sua prima tripletta in carriera

5 marzo 2024. Più di un anno fa Andrea Corbari festeggiava un momento speciale sul piano personale, la realizzazione della prima tripletta nel professionismo. Avversario il Perugia dell’ex portiere rossazzurro Adamonis sconfitto per 5-0 a Chiavari. Allora il centrocampista della Virtus Entella, in procinto di ratificare l’accordo con il Catania, visse uno dei periodi più esaltanti della carriera. “Non mi era mai capitato di portare a casa il pallone, un’emozione grandissima coincidente con una partita che aveva un significato importante per il momento della stagione”, le parole dello stesso Corbari che, da quel giorno, fece registrare una crescita sempre più continua e costante nelle prestazioni rivelandosi grandissimo protagonista nella successiva annata, trascinando l’Entella in Serie B.

Il calciatore classe 1994, che in carriera ha persino giostrato in difesa, presto ha trovato la sua collocazione tattica definita in mezzo al campo, sviluppando nel tempo la preziosissima arma degli inserimenti, vedendo spesso la porta. Felicissima, in tal senso, l’intuizione ai tempi del Piacenza dell’allenatore Cristiano Scazzola, che intravide ottime potenzialità nel ragazzo impiegandolo con regolarità a centrocampo. Scoprendo quello che, poi, si è confermato essere un centrocampista di qualità e “gollifero”. Le caratteristiche di Corbari faranno certamente comodo al Catania.

VIDEO: Virtus Entella, il 5-0 rifilato al Perugia con tripletta di Corbari (sue le reti del momentaneo 1-0, 2-0 e 4-0)

