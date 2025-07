CORSO UEFA B: Sturaro e due ex Catania tra gli ammessi

La FIGC ha dato comunicazione degli allievi ammessi al corso UEFA B, che consente l’abilitazione alla conduzione tecnica di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Tra gli ammessi figurano anche gli ex calciatori del Catania Ramzi Aya, Desiderio Garufo ed il freschissimo ex centrocampista rossazzurro Stefano Sturaro che, proprio nei giorni scorsi, ha ufficializzato l’addio al calcio giocato e allenerà nell’ambito del settore giovanile etneo.

