CURIOSITA’: Donnarumma, fu Pastore ad avviare la sua carriera nel professionismo

7 luglio 2011. Quattordici anni fa Daniele Donnarumma, esterno di fascia prossimo a vestire la maglia del Catania, iniziò la sua carriera da calciatore professionista. Merito di Ivano Pastore, attuale direttore sportivo rossazzurro, che allora operava nella dirigenza della Nocerina. Pastore visionò con attenzione i progressi del ragazzo che si mise in mostra nelle giovanili del Napoli e, rimanendone impressionato, decise di metterlo sotto contratto.

Donnarumma era un giovane di prospettiva e Pastore fu abile a condurre la trattativa con la società partenopea, battendo la concorrenza di altre compagini di Serie B e Lega Pro che avevano effettuato sondaggi per il calciatore. Successivamente Donnarumma ha proseguito il percorso nel professionismo vestendo le maglie di Carpi, Como, Messina, Mantova, Monopoli, Cittadella e Cesena con una breve parentesi in D tra il 2015 e 2016 a Cava de’ Tirreni e Lecco. Nelle ultime cinque stagioni ha militato per quattro anni in Serie B e contribuito attivamente alla promozione in cadetteria del Cesena di Mimmo Toscano, allenatore che ritrova proprio alle falde dell’Etna.

