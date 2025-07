CURIOSITA’ – I cuGGini ironizzano su Faggiano e Inglese: “C’erano anche loro al concerto dei Coldplay…”

“Tifosi sfegatati del Catania, tentiamo di commentare le vicende rossazzurre con liscìa”. Si definiscono così i cuGGini che, via social, hanno ironizzato sul passaggio di Roberto Inglese alla Salernitana, dove ritrova il direttore sportivo Daniele Faggiano, colui che proprio lo scorso anno portò l’attaccante al Catania e, adesso, ha “strappato” il giocatore ai rossazzurri convincendolo a sposare il progetto granata dopo il mancato rinnovo con il club etneo.

“Al concerto dei Coldplay non c’erano solo Andy Byron e Kristin Cabot”, si legge sui social, realizzando un fotomontaggio che ritrae Faggiano e Inglese abbracciati, prendendo spunto dalla vicenda che ha visto protagonista nei giorni scorsi una coppia ripresa in un tenero abbraccio, inquadrata sulla kiss cam durante un concerto dei Coldplay in Massachusetts, mostrando imbarazzo per il presunto tradimento dei due colti in flagrante.

