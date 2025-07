CURIOSITA’: il piccolo Leonardo disegna il volto di mister Toscano, che apprezza

Nel 2024 è stato protagonista di un bel gesto, donando una sciarpa del Catania a Filippo, giovanissimo tifoso del Rimini, in occasione della semifinale d’andata di Coppa Italia Serie C. Nel match di ritorno si sono ritrovati entrambi con i genitori trascorrendo un pò di tempo insieme nella città dell’Elefante, per poi effettuare un giro di campo con il presidente Pelligra – tra gli applausi scroscianti nel pubblico – nella serata in cui il Catania conquistò l’accordo alla finale della competizione.

Un legame che si è via via consolidato nel tempo, intrecciandosi la passione per il calcio con quel mix di purezza, curiosità ed entusiasmo tipica dei bambini. La stessa passione che il piccolo Leonardo custodisce per il disegno e trasferita anche nel calcio, prova ne sia la realizzazione dei volti di alcuni degli elementi più rappresentativi della prima squadra del Catania. Spicca, di recente, quello di Mimmo Toscano. Tra i primi tifosi presenti nel ritiro di Norcia, lo stesso Leonardo ha consegnato il disegno all’allenatore rossazzurro. Un disegno ben fatto e curato nei dettagli, accolto con grande piacere e apprezzamenti.

