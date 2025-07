CURIOSITA’: Rolfini si ispira al “bomber di provincia” Tovalieri

Icona del calcio cosiddetto di provincia degli anni Ottanta e Novanta, Sandro Tovalieri è stato un bomber di razza, spinto da una capacità letale di colpire in area, un guerriero con il vizio del gol che ha costruito le proprie fortune in carriera con passione e determinazione. “Per chi lo ha visto giocare, per chi ha esultato ai suoi gol, resterà sempre l’attaccante spietato e romantico, il bomber che ha saputo trasformare ogni pallone in area in un’occasione da non perdere”, ha scritto su di lui il Guerin Sportivo.

Proprio a Tovalieri si ispira Alex Rolfini, attaccante che il Catania ha prelevato dalla lista degli svincolati dopo avere risolto, nei mesi scorsi, il contratto che lo legava al Vicenza. Rolfini porta curiosamente lo stesso soprannome di Tovalieri, ‘Cobra’, il quale in questi anni ha dato al ragazzo una serie di consigli tornati utilissimi nello sviluppo della carriera. La stagione più prolifica della punta classe 1996 risale al 2021/22 quando militava tra le fila dell’Ancona mettendo a referto 18 gol e 4 assist nel girone B di Serie C.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***