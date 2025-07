CURVA NORD PALERMO vicina ai tifosi del Catania: “Oltre la rivalità, oltre i colori! Non mollate”

“Oltre la rivalità! Forza ultras, non mollate. Oltre i colori”, si legge nel messaggio pubblicato sui canali social del gruppo ultras palermitano Curva Nord 12 accompagnato da una grafica con i colori sociali del Palermo. Un gesto significativo, che si riferisce al grave incidente stradale che ha visto coinvolti nove tifosi del Catania. Solidarietà al primo posto, andando ben oltre il tifo, l’accesa rivalità sportiva ed i campanilismi. Un tifoso etneo, lo ricordiamo, è attualmente ricoverato in prognosi riservata, un altro è uscito dal coma e le sue condizioni sono in miglioramento. Il Catania FC ha comunicato di essere in contatto con le Autorità per ricevere aggiornamenti e garantire collaborazione.

