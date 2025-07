DA SALERNO: “Casasola, stipendio prospettato dal Catania superiore a quello della Salernitana”

A Salerno non hanno preso bene la notizia del mancato approdo alla corte di mister Raffaele di Tiago Casasola, calciatore soffiato in extremis alla Salernitana dal Catania. Tuttosalernitana.com spiega le dinamiche che hanno portato all’accordo del giocatore con il Catania, sulla base di un contratto biennale e uno stipendio a quanto pare superiore a quello prospettato dalla Salernitana.

Casasola due giorni fa “con tanti tifosi parlava già da nuovo calciatore della Salernitana. La dirigenza, martedì sera alle 20, aveva detto ai giornalisti di tenersi pronti per le foto e per dare la notizia nella mattinata di mercoledì, con contratto biennale soltanto da firmare e accordo totale su ingaggio e durata”, si legge. Dopo l’inserimento del Catania il procuratore avrebbe chiesto alla Salernitana di garantire lo stesso stipendio proposto dai rossazzurri. “Una cosa che ha indispettito il club campano, al punto che Casasola è rimasto a casa senza più partire alla volta di Salerno. Poi la svolta in tarda mattinata”, con la società granata che ha dato mandato al direttore sportivo Daniele Faggiano “di interrompere ogni tipo di negoziazione ritenendo anomalo un dietrofront proprio quando si stavano organizzando visite mediche, presentazione e firma del contratto”, per poi il giocatore definire l’intesa con il club rossazzurro.

