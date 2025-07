DA SALERNO: “Tello non riscattato dalla Salernitana dopo una pessima stagione”

Fine prestito alla Salernitana e conseguente ritorno a Catania per Andrés Tello. Il centrocampista non è stato riscattato dai granata e, adesso, pesa sul monte ingaggi etneo. Non sarà facile andarlo a piazzare altrove. A Salerno (tuttosalernitana.com) spiegano i motivi per cui la società campana non ha esercitato l’opzione per il riscatto del cartellino del colombiano:

“Tello, fortemente voluto dall’ex tecnico Giovanni Martusciello (con quale condivise l’esperienza ad Empoli) ha disputato una pessima stagione, con il rocambolesco gol di Palermo che non ha cambiato giudizi e opinioni. La società lo ha bocciato così come quasi tutti gli allenatori che si sono avvicendati sulla panchina granata, soprattutto Breda che non gli perdonò l’espulsione rimediata contro il Sassuolo dalla panchina e per proteste. Prosegue dunque la parabola discendente del giocatore, lontanissimo parente del centrocampista talentuoso che catturò l’occhio di tanti addetti ai lavori ai tempi del Cagliari”.

