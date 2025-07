DAL RITIRO: Forti a disposizione del gruppo a Norcia

Novità per quanto concerne il gruppo che partecipa al ritiro rossazzurro in quel di Norcia. Si è aggregato ai compagni il centrocampista catanese classe 2006 Carmelo Forti. Dopo avere archiviato l’esperienza lontano dalla Sicilia, al Cittadella, dove ha militato nell’Under 17 e nella Primavera 2, il ritorno a casa del giocatore ha alimentato le sue ambizioni, raccogliendo qualche presenza in prima squadra e trovando anche il primo gol con la maglia del Catania nella stagione trascorsa: gol cancellato dagli almanacchi, essendo stato realizzato contro il Taranto poi estromesso dal campionato, ma pur sempre un momento indelebile per il ragazzo. Ora la palla passa al Catania ed al tecnico Mimmo Toscano, chiamati a decidere se Forti potrà ritagliarsi uno spazio maggiore alle pendici dell’Etna.

