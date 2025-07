DAL RITIRO: nuova sfida in famiglia. A segno Jimenez, Stoppa e Cicerelli

Dopo l’allenamento svolto in mattinata, caratterizzato da esercitazioni tattiche e calci piazzati, mister Domenico Toscano ha diretto nel pomeriggio una sfida in famiglia: la squadra in maglia blu si è imposta per 3-0 sulla formazione in casacca gialla; nell’arco dei 45 minuti di gioco, a segno Jiménez, Stoppa e Cicerelli. Da segnalare la presenza nel ritiro di Norcia sia del direttore generale Alessandro Zarbano che del vice presidente Vincenzo Grella. In serata, insieme al gruppo squadra, hanno preso parte alla cena festeggiando il compleanno del preparatore atletico Andrea Nocera, che ha compiuto 46 anni.

VIDEO: nono giorno di ritiro per il Catania a Norcia

