DAL RITIRO: seconda settimana di lavoro per il Catania a Norcia

Dopo una domenica di rafting tra le gole umbre, lunedì il Catania ha ripreso gli allenamenti a Norcia effettuando la sesta doppia seduta di lavoro in occasione del ritiro pre-campionato. Ripartenza con determinazione, intensità e attenzione ai dettagli. Dalle 9.30 in poi, lavoro di forza in palestra seguito da esercitazioni differenziate per reparti: difensori ed esterni da una parte, centrocampisti e attaccanti dall’altra. Nel pomeriggio, dopo il riscaldamento tecnico, mister Toscano ha disposto lo svolgimento di una sessione dedicata al possesso palla, infine partitella e calci piazzati.

VIDEO: il settimo giorno di allenamenti a Norcia

