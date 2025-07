DAL TRIVENETO confermano: “Rolfini al Catania, siamo alle firme”

“Alex Rolfini, dopo l’addio al Vicenza, ha trovato una nuova squadra. Siamo alle firme con il Catania, che ha deciso di tesserarlo a parametro zero in seguito alla rescissione del contratto con il club di viale Paolo Rossi”. Dal Triveneto (trivenetogoal.it) confermano l’avvicinamento della punta classe 1996 al club rossazzurro. Tra l’altro si apprende dal Giornale di Vicenza che già nel mese di marzo il giocatore risolse il contratto con il club biancorosso: lo fece per una precisa scelta dello stesso attaccante, il quale – se avesse giocato qualche partita in più con il Vicenza – avrebbe visto scattare il rinnovo automatico del contratto in scadenza. In questo caso ha preferito sciogliere il vincolo con la società veneta essendo libero di fare le scelte più convenienti per il proprio futuro.

