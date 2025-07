DALLA CITTA’: “Finanziamento di 800.000 euro, anche Catania si aggiudica il bando nazionale Sport Illumina”

NOTA STAMPA COMUNE DI CATANIA

Catania è ufficialmente tra le dieci grandi città italiane con oltre 200.000 abitanti ad essersi aggiudicata il prestigioso bando “Sport Illumina”, promosso dal Ministro per lo Sport Andrea Abodi attraverso il Dipartimento per lo Sport e realizzato da Sport e Salute S.p.A. Il progetto prevede un finanziamento di 800.000 euro per la realizzazione di uno Spazio Sportivo Illumina: un’area moderna, inclusiva e modulare, dotata di un playground multidisciplinare all’avanguardia, che diventerà anche un luogo di aggregazione per il quartiere di Nesima.

Il Comune di Catania ha candidato, con successo, l’area attualmente in stato di degrado antistante il PalaNesima, selezionata non solo per le caratteristiche logistiche e dimensionali, ma soprattutto per la visione strategica già messa in campo dall’Amministrazione comunale per la riqualificazione dell’intera zona in chiave sportiva. L’intervento, finanziato con gli 800.000 euro ottenuti, si inserisce infatti nel più ampio piano di rilancio del PalaNesima, divenuto simbolo della volontà di restituire alla cittadinanza spazi pubblici sani, funzionali e pienamente fruibili. I lavori di riqualificazione del palazzetto, intanto, proseguono speditamente.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Enrico Trantino, che ha dichiarato: “Ancora una volta l’Assessorato allo Sport è riuscito a cogliere un’opportunità concreta di sviluppo e riqualificazione urbana attraverso lo sport. Ringrazio l’assessore Sergio Parisi e tutto il suo team per gli straordinari risultati ottenuti, che stanno migliorando sensibilmente il patrimonio di impiantistica sportiva della città. La vicinanza e l’attenzione dimostrate dal Ministro Abodi rappresentano un riconoscimento del buon lavoro svolto dalla nostra Amministrazione in un settore che, per i suoi valori strategici ed educativi, consideriamo prioritario”.

Soddisfazione anche da parte dell’Assessore allo Sport Sergio Parisi, che ha commentato: “Siamo davvero orgogliosi. Essere tra le dieci grandi città italiane a ottenere questo importante finanziamento è un riconoscimento al lavoro svolto dal nostro staff, in particolare dai direttori Finocchiaro e Di Caro. Il rapporto di collaborazione con Sport e Salute è solido e proficuo, come dimostra anche il progetto Sport Comune, che ha già consentito di rendere fruibili nuovi impianti sportivi in altre aree urbane recentemente riqualificate. Catania è stata scelta come città pilota a livello nazionale per il lancio di questa iniziativa, anche grazie al supporto del CONI e alla visione del Direttore della Direzione Sport nei Territori, Lorenzo Marzoli, che ringraziamo per la costante attenzione”.

Con “Sport Illumina”, Catania si conferma protagonista della rigenerazione urbana attraverso lo sport, promuovendo inclusione, benessere e nuove opportunità di socializzazione per tutte le fasce della popolazione.

