DALLA POLITICA – Pogliese e Burtone: “Vicinanza alle famiglie dei tifosi del Catania coinvolti nell’incidente”

Il senatore Salvo Pogliese, capogruppo in commissione Industria a palazzo Madama ed ex sindaco della città di Catania, pubblica il seguente post sui canali social: “939 chilometri, nel caldo torrido di fine luglio, per seguire la passione chiamata Catania calcio. Sono vicino con tutto il mio cuore a questi fratelli rossazzurri. Forza ragazzi!”. Il parlamentare regionale Giovanni Burtone, invece, scrive: “Il calcio è una passione e sento il dovere di esprimere la mia umana vicinanza alle famiglie dei tifosi del Catania coinvolti in un incidente. In un tempo di piattaforme di tv a pagamento ,di commercializzazione e di trasformazione in industria di questo sport la passione di questi ragazzi ci dice l’amore verso incolori della città e l’orgoglio di una appartenenza. Auguriamo a tutti i feriti una pronta guarigione”.

