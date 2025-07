DEGIORGI: conosciamo meglio il nuovo preparatore dei portieri del Catania

Tra le novità che presenta l’attuale staff tecnico del Catania figura la scelta di un nuovo preparatore dei portieri. Come anticipato una decina di giorni fa, sarà Antonello Degiorgi a ricoprire tale ruolo.

Nato a Novara il 12 gennaio 1965, Degiorgi inizia la sua carriera di calciatore professionista nel 1982 con il Novara militante nella ex serie C2, qui vi resta fino al 1990. Nella stagione seguente rimane fermo a causa di un problema contrattuale con la società azzurra, nel 1992 gioca ad Aosta in C2, in quella seguente passa alla Solbiatese, mentre dal 1993 al 1996 è a Tempio Pausania in Sardegna; in entrambe queste ultime due stagioni nella medesima categoria (C2). Nei campionati seguenti gioca a Borgosesia, Pavia, Casale, Ivrea, tutte in serie D.

Dal 2000 fino al 2008 è preparatore dei portieri con la Pro Patria, due anni in C2 e sei in C1. Dal 2008 fino al 2010 è alla Pro Belvedere, dove conquista la promozione in 2a divisione Lega Pro. Poi, dieci anni trascorsi curando la preparazione dei portieri alla Pro Vercelli staccando un paio di volte il pass per la B. Successivamente, tappa a Crotone (2021/22) lavorando anche con l’ex rossazzurro Pasquale Marino prima di ripartire dal Cesena di Mimmo Toscano, stravincendo il girone B di Serie C e ottenendo la vittoria della Supercoppa di categoria. Infine, settimo posto finale in cadetteria sempre con i romagnoli quest’anno. Adesso l’approdo a Catania, il ricongiungimento con mister Toscano ritrovando anche l’allenatore in seconda Michele Napoli ed il preparatore atletico Andrea Nocera, lo stesso trio della splendida stagione 2023/24 a Cesena. Con l’obiettivo di riportare la piazza rossazzurra tra i cadetti, dieci anni dopo l’ultima apparizione del Catania in Serie B.

