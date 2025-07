DI GENNARO: esperienza e motivazioni forti, il centrale sarà il punto di riferimento del reparto difensivo

Ha archiviato la sua prima stagione in maglia rossazzurra totalizzando 28 presenze, 2 reti e 2 assist. Apparizioni che sarebbero state senz’altro maggiori se la frattura al quinto metatarso del piede sinistro non lo avesse costretto a rimanere fermo ai box per qualche mese. Il roccioso centrale difensivo marchigiano, al di là di alcune prestazioni al di sotto della sufficienza, ha offerto un contributo importante sul rettangolo verde. Per questa ragione, oltre che per il carisma e le doti di leadership che gli vengono riconosciute, l’allenatore Mimmo Toscano ha dato alla dirigenza parere positivo circa la sua permenza sotto il vulcano.

Di Gennaro è stato forse colui che più di tutti credeva nella realizzazione dell’impresa di vincere i playoff. L’avventura del Catania si è però interrotta in occasione del primo turno della fase nazionale, uscendo comunque a testa alta dal confronto decisivo con il Pescara. Il difensore, a prescindere dall’esito di un’annata amara per tutto il popolo rossazzurro, è stato tra i principali protagonisti e, come già spiegato via social, ritiene fortemente che un Catania non rivoluzionato nella rosa possa dire la sua nel prossimo campionato. “Il calcio ti permette di riprovare, di ripartire e mai come in questo caso la base per raggiungere qualcosa di grande si è creata, questo gruppo merita la seconda possibilità e merita di proseguire quel percorso che può portare in alto”, queste le parole di Di Gennaro su Instagram risalenti giusto ad un mese e mezzo fa.

L’ex Carrarese, come anche evidenziato poco tempo fa attraverso un’intervista concessa al quotidiano La Sicilia, spera di “conquistare un traguardo importante per riaccendere una fiamma in una città del genere che manca dalle categorie importanti ormai da troppo tempo“. Il Catania riparte dall’esperienza, dalla forza fisica e dalle grandi motivazioni di Di Gennaro, il quale gode della piena fiducia di staff tecnico e società che lo hanno individuato come punto di riferimento prezioso e autorevole a guida del reparto arretrato. Intanto prosegue le vacanze negli Stati Uniti per ricaricare le pile, poi avrà tempo e modo di concentrarsi totalmente sulla missione Catania, a cominciare dal ritiro di metà mese a Norcia.

