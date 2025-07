DI TACCHIO: “Io capitano del Catania? Sarebbe un onore e un privilegio. I nuovi sono bravi giocatori e grandi uomini”

Tra i candidati principali ad indossare la fascia da capitano, il centrocampista del Catania Francesco Di Tacchio concede un’intervista ai microfoni di Sicilia 242:

“Non so se sarò io il capitano del Catania. La scelta non è stata ancora ufficializzata. Qualora fosse così, sicuramente sarebbe un onore per me, un privilegio. Indossare la fascia da capitano comporta grandi responsabilità perchè bisogna rappresentare un club, una società importante, una città altrettanto importante. Sarebbe una grande gioia”.

“I fatti accaduti ai tifosi non li vorremmo mai sentire, a maggior ragione perchè riguardano la testimonianza diretta dell’amore per la propria squadra. Avremmo voluto vedere numerosi i nostri tifosi qui a Norcia. Stiamo monitorando la situazione anche grazie al direttore che ci aggiorna continuamente. Gli mandiamo un grosso in bocca al lupo e li aspettiamo allo stadio prima possibile. I nuovi innesti? Sono arrivati oltre che dei bravi giocatori dei grandi uomini, si sono messi subito a disposizione della squadra dimostrando grande umiltà”.

“Stiamo lavorando tutti bene. Più passa il tempo, più si crea quell’affiatamento. Quest’anno bisognerà creare fin da subito una forte identità, un importante spirito di sacrificio. Vogliamo stare nelle zone alte della classifica, fare un grande passo in avanti, cercando di non avere quegli alti e bassi che ci hanno un pò condizionato lo scorso anno. Siamo sereni e ottimisti”.

