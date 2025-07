DI TORO (D.S. Audace Cerignola): “Capomaggio? Giocatore che potremmo perdere…”

Si fa un gran parlare del futuro di Galo Capomaggio. Il centrocampista dell’Audace Cerignola è al centro di numerose richieste di mercato in Serie B e C, dove soprattutto Catania e Salernitana lo corteggiano. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per chiarire quale sarà la prossima squadra del calciatore argentino. Il direttore sportivo gialloblu Elio Di Toro ne ha parlato ai microfoni di Telesveva: “Capomaggio ha richieste. E’ sicuramente un giocatore che potremmo perdere se ci fossero le condizioni ideali. Noi non tratteniamo nessuno ma mandiamo via solamente se si verificano condizioni che la società ritiene giuste per poter considerare una cessione. Se questo caso dovesse riguardare Capomaggio ce ne faremmo una ragione e guarderemmo avanti, scegliendo un profilo che lo possa sostituire”.

