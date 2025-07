DINI: “Toscano un martello, siamo carichi a tremila”

Intervistato da Sicilia 242, il portiere del Catania Andrea Dini ha concesso un’intervista dopo avere disputato una sfida in famiglia intensa a Norcia. Ecco quanto evidenziato:

“Stiamo lavorando bene, duramente. I ragazzi seguono il mister che è un martello. Siamo carichi a tremila. Come ho già detto in una precedente intervista, vedo negli occhi di qualsiasi ragazzo presente in ritiro quella voglia di raggiungere l’obiettivo comune. Si sta formando il gruppo, consapevoli che è proprio il gruppo che ti fa vincere il campionato. Se il portiere fa bene il merito è di tutta la squadra, tutti difendiamo e attacchiamo in campo. In una piazza come questa poi è normale che le emozioni vengano massimizzate e ti danno quel qualcosa in più per fare determinate prestazioni. Catania non merita la C, ogni giocatore che indossa questa maglia deve prima di tutto sapere questo. Tutto il resto parla da solo. Basta entrare allo stadio per accorgerti che quello di Catania non è un pubblico da Lega Pro. Ti dà una carica ulteriore per il raggiungimento dell’obiettivo. Ne approfitto per mandare un grande abbraccio ai ragazzi che hanno avuto l’incidente, speriamo che tutto si risolva per il meglio e di vederli allo stadio”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***