DONNARUMMA: il Catania immette qualità ed esperienza sulla fascia sinistra

Il Catania accoglie tra le proprie fila un nuovo cursore per la corsia mancina. Daniele Donnarumma approda ufficialmente in rossazzurro proveniente dal Cesena, squadra in cui ha militato nelle ultime due stagioni conquistando una promozione in Serie B e un settimo posto tra i cadetti con partecipazione ai play-off. Il club etneo si assicura così un innesto di qualità ed esperienza sulla fascia sinistra, dalla spiccata attitudine offensiva e dotato sul piano della corsa e della tecnica individuale. Dopo l’arrivo di Simone Pieraccini, mister Toscano ritrova un altro dei suoi “fedelissimi” dell’annata vincente di Cesena nell’intento di replicare alle pendici dell’Etna quanto di buono fatto in terra romagnola.

Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, dove originariamente ricopriva il ruolo di “braccetto” sinistro difensivo salvo poi essere dirottato sulla fascia per esaltarne la velocità e l’abilità nel crossare, nel 2011 viene individuato dall’allora direttore sportivo della Nocerina Ivano Pastore per rinforzare la fascia sinistra dei molossi che si apprestavano a disputare il campionato di Serie B. Dopo sole cinque presenze si trasferisce in Lega Pro militando con Carpi e Como tra il 2012 e il 2014.

Nel 2014-15 gioca per la prima volta in Sicilia ingaggiato dal Messina, dove non riesce tuttavia ad evitare la retrocessione sul campo al termine dei play-out persi con la Reggina. I peloritani saranno in seguito ripescati. Dopo aver indossato le maglie di Cavese, Lecco e Mantova tra Serie D e Lega Pro, è al Monopoli che riesce ad emergere. Nelle tre stagioni in forza al Gabbiano (2017-2020) si impone tra i migliori laterali sinistri del campionato ottenendo la chiamata dalla Serie B. Segue quindi il triennio al Cittadella, con cui sfiora al primo anno la promozione in Serie A uscendo sconfitto dalla finale play-off con il Venezia. Ultimi due campionati in forza al Cesena: vittoria del campionato al primo anno con Toscano alla guida cui ha fatto seguito il settimo posto con partecipazione ai play-off la scorsa stagione. Vanta 327 presenze, 14 reti e 33 assist tra i professionisti.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***