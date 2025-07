DONNARUMMA, l’agente: “Il suo percorso da esempio per tanti ragazzi italiani”

33 anni compiuti nel mese di aprile, l’esterno sinistro Daniele Donnarumma prende il posto di Armando Anastasio nello scacchiere tattico rossazzurro. Riprendiamo alcune dichiarazioni dell’agente Gianfranco Cicchetti, rilasciate tempo fa ai taccuini di Pianeta Serie B soffermandosi proprio sul suo assistito, che a Catania ritrova mister Toscano:

“Daniele è un giocatore importante, uno dei terzini sinistri più quotati ed esperti e per me, che lo conosco da tantissimi anni, non è una sorpresa vederlo giocare con tale continuità a questi livelli. Penso possa fare ancora diversi anni su questo standard di prestazioni. Daniele è un ragazzo che ha vissuto una carriera particolare. Ai tempi del Napoli era considerato una promessa, ma è riuscito a far emergere totalmente le sue qualità soprattutto nella seconda parte della sua carriera, riuscendo a tornare nei Pro e poi in B dopo essere ripartito dalla serie D. È un ragazzo d’oro ed un padre esemplare, penso che si stia togliendo le meritate soddisfazioni dopo tanti anni di gavetta. Il suo percorso dovrebbe essere da esempio per tanti ragazzi italiani, non ha mai mollato e ci ha sempre creduto. Merita una parte finale di carriera su alti livelli”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***