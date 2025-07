DONNARUMMA: le caratteristiche tecniche del laterale sinistro

“Mi sento portato ad offendere e ad attaccare più che a difendere. Mi piace l’accelerazione e fare il cross per chi sta in mezzo”. Così il laterale sinistro classe 1992 Daniele Donnarumma si presentò due anni fa a tifosi e stampa del Cesena, ritrovando mister Toscano dopo averlo incontrato da avversario. Con lui ha stravinto il campionato di Serie C nel 2024, proseguendo ancora da protagonista la militanza in bianconero l’anno successivo, quando invece Toscano lasciò il club romagnolo per sposare il progetto Catania. Proprio alla corte del tecnico calabrese Donnarumma ha dato, probabilmente, il meglio di sè mettendo a referto 4 gol e 8 assist con 32 presenze nel girone B di Serie C.

Mancino duttile e veloce, all’occorrenza Donnarumma può agire anche come braccetto sinistro nella difesa a tre. Nasce proprio difensore puro nelle giovanili del Napoli, dove ha sviluppato qualità agendo in alcuni casi pure da ala sinistra in un 3-4-2-1. In quel periodo venne seguito con spiccato interesse da Ivano Pastore, attuale diesse del Catania e allora dirigente della Nocerina, che avviò la sua carriera da professionista. Nel Catania di Toscano – dove si trasferirà a titolo definitivo . la squadra rossazzurra potrà sfruttare al meglio soprattutto i suoi cross, le sue doti di spinta e capacità di corsa.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***