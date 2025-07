DONNARUMMA: “Mi piace spingere tanto. Catania, dovremo essere un ambiente unico e compatto”

Le parole dell’esterno sinistro Daniele Donnarumma ai canali ufficiali del club rossazzurro. Ecco quanto evidenziato:

“Sono un calciatore a cui piace spingere tanto, dare una mano ai compagni anche in chiave assist, aiutando la squadra ad offrire il massimo per raggiungere il nostro obiettivo. La mia esperienza più significativa (condivisa con Pieraccini) è stata due anni fa con mister Toscano a Cesena, vincendo il campionato e battendo tutti i record della Lega Pro. Il toscanismo? E’ un calcio fatto d’intensità, recupero palla alta cercando di fare male il più possibile agli avversari. La mission del Catania quest’anno è cercare di avvicinare più gente possibile allo stadio e di raggiungere insieme gli obiettivi prefissati, provando a fare divertire tutti quanti. Noi, il Catania ed i tifosi dovremo essere un ambiente unico e compatto. Supportati dal pubblico anche nei momenti di difficoltà che potranno capitare per aiutare la squadra a centrare l’obiettivo. Forza Catania”.

VIDEO: le parole di Donnarumma

