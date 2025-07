DONNARUMMA: torna in Sicilia dieci anni dopo la sfortunata esperienza di Messina

Sono trascorsi dieci anni da quando Daniele Donnarumma, laterale sinistro pronto a vestire la maglia del Catania, fece parte della rosa dell’ACR Messina. Allora Donnarumma mise a referto 30 presenze e un assist con i giallorossi, dando un valido contributo alla causa ma non abbastanza da evitare la retrocessione sul campo.

“Purtroppo col Messina è stata un’annata sfortunata sotto tutti i punti di vista. Eravamo partiti bene, riuscendo a vincere anche il derby a Reggio Calabria, ma per una serie di eventi e di conseguenze siamo calati nella parte finale. Forse potevo anche dare qualche cosa in più. Bisogna che capiti l’annata giusta nella società giusta: se avessimo fatto un campionato diverso, quelle trenta presenze avrebbero avuto un significato differente”, disse Donnarumma a tuttoc.com ricordando l’esperienza messinese. Nella società peloritana la massima espressione del club era rappresentata dalla figura di Pietro Lo Monaco e, a conclusione della stagione, il migliore marcatore fu l’ex attaccante rossazzurro Giorgio Corona. Al di là della sconfitta nei playout in occasione del Derby dello Stretto contro la Reggina, successivamente l’ACR Messina venne ripescato in Lega Pro grazie allo scandalo del calcioscommesse che coinvolse la Vigor Lamezia e al fallimento della Reggina. Adesso Donnarumma si appresta a vivere la seconda annata in Sicilia, sperando che sia foriera di successi.

