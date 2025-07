DONNARUMMA: “uomo chiave” per la stampa romagnola, l’importanza del suo contributo nel Cesena di Toscano

Ha firmato due anni di contratto col Catania ed è un fedelissimo del tecnico Mimmo Toscano. Il laterale mancino Daniele Donnarumma prende il posto di Armando Anastasio, approdato invece alla Salernitana. Un profilo esperto che garantisce spinta ed equilibrio al tempo stesso sulla corsia di sinistra del campo. Alla corte di Toscano ha già avuto modo di lavorare con profitto a Cesena, nella trionfale stagione 2023/24 che ha consegnato ai bianconeri Supercoppa di categoria e promozione diretta in Serie B dopo un campionato letteralmente dominato nel girone B di Serie C.

Donnarumma fu il primo acquisto ufficiale del Cesena in quella stagione. Rileggendo gli articoli di stampa di allora (fonte Il Resto del Carlino) si evince quanto il giocatore sia stato determinante negli schemi di Toscano. “Daniele Donnarumma, difensore e centrocampista con licenza di impazzare sulle fasce, svariare e anche metterla dentro, è stato un elemento chiave nella squadra di mister Toscano”, si legge. “Molti tifosi bianconeri sostenevano che Toscano nello scegliere la formazione mettesse Donnarumma più altri dieci. Esagerazioni, s’intende, ma che vanno però vicino all’importanza che il giocatore napoletano ha avuto per il Cavalluccio. Donnarumma è stato decisivo in ogni zona del campo in cui è stato impiegato, ha servito otto assist e anche segnato 4 gol”.

Il diretto interessato, nel ricordare quella fantastica annata, disse che il segreto del Cesena fu “la determinazione e la costanza che abbiamo avuto dall’inizio alla fine, il fatto di non aver mai pensato agli avversari ma esserci sempre concentrati su di noi e poi la mentalità che ci ha dato mister Toscano”. Aggiungendo: “Io uomo chiave? Ringrazio quelli che lo pensano, ma io da solo non avrei potuto fare nulla. Ho cercato di dare sempre il meglio senza essere mai egoista ma giocando sempre per la squadra e il suo bene”. Il NOI al posto dell’IO, insomma. E Donnarumma fu capace d’inserirsi perfettamente nei meccanismi di Toscano, che ritrova un calciatore fisicamente integro e pronto a dare una grossa mano d’aiuto al Catania.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***