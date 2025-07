DR ANTONIO SEDITA: “Catania, grazie per la fiducia. Collaborazione rinnovata con grande entusiasmo”

All’interno dello staff rossazzurro, in vista della stagione 2025/26 si registra anche la riconferma della collaborazione con il dottor Antonio Sedita, esperto in nutrizione clinica e sportiva già operativo in diverse strutture siciliane. Riportiamo proprio le parole di quest’ultimo che annuncia la prosecuzione del rapporto professionale con la società etnea: “Felice di annunciare che anche per questa stagione si rinnova la collaborazione con il Catania Football Club, per il quale curerò la nutrizione degli atleti. Con grande entusiasmo, continuerò a supportare la squadra nel corso della stagione, puntando al massimo in termini di performance, benessere e recupero. Un progetto che porto avanti con orgoglio, professionalità e tanta passione per lo sport e con la preziosa collaborazione di Lorena Passaro e Gloria Marchese. Un ringraziamento alla società per la rinnovata fiducia. Forza Catania, sempre!”.

