EX ROSSAZZURRI – Anastasio: “Punto a vincere il campionato con la Salernitana. Faggiano, rapporto speciale”

Prime parole da calciatore della Salernitana per il laterale sinistro Armando Anastasio, freschissimo ex Catania. Ecco quanto evidenziato:

“Io nasco terzino, quinto di centrocampo, negli ultimi anni sono stato anche adattato come braccetto, mi sto impegnando per cercare di farlo al meglio. Il girone C è il più bello della Serie C, perchè anche partite che possono sembrare facili in realtà non lo sono, arrivi lì e senti il calore di tutte le squadre avversarie, la fiamma è sempre accesa e questo per un calciatore è bello. Personalmente preferisco andare a giocare queste ‘guerre’. Io vorrei vincere il campionato, inutile nasconderci. Siamo la Salernitana, dobbiamo puntare in alto. Non sarà facile, questo periodo servirà per conoscerci prima possibile seguendo le indicazioni del mister per lo sviluppo di un calcio propositivo che ha bisogno di tempo e attenzione nel contesto di una squadra nuova. Partiamo da zero ma siamo sulla buona strada, solo il tempo ci darà ragione o meno. Cerchiamo di assemblarci al più presto”.

“Oggi gioco in Serie C, se è così è perchè evidentemente questa categoria mi appartiene. Ripeto, sono qui per cercare di vincere. Ho un sogno nella testa da tenere sempre vivo, puntando in alto. A fine carriera vedremo dove sarò arrivato, se non sono arrivato ad alti livelli magari non ero abbastanza pronto e maturo. Il direttore Faggiano? Con lui ho un rapporto speciale. L’ho avuto a Parma e l’anno scorso a Catania. E’ una persona di cui ho una grande stima, molto ambiziosa. Anche lui vuole puntare ad altri palcoscenici. La Serie C non è il suo habitat. Ci ha portato alla Salernitana e tutti dobbiamo ringraziarlo, puntando al massimo”.

