EX ROSSAZZURRI – Baiocco: “Catania, credo si stia lavorando nella direzione giusta”

Parla così l’ex capitano rossazzurro Davide Baiocco sul Catania, ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione ‘A Tutta C’.

“Il Catania ha un grande potenziale e una piazza straordinaria. Quello che stanno facendo con il vice presidente Grella a me onestamente piace. Ho avuto modo di parlare con la dirigenza quando sono stato in visita a Catania, ho sentito come ragionano e quello che vogliono fare. Ci vuole tempo. Stanno lavorando molto bene sull’azienda, sul brand e sul marchio, hanno effettuato delle migliorie allo stadio, lavorano per riprendere Torre del Grifo, hanno confermato il progetto tecnico e stanno cercando di dare all’allenatore Toscano i giocatori giusti per sviluppare le sue idee. Credo stiano lavorando nella direzione giusta. Questo non vuol dire che otterranno matematicamente i risultati ma c’è la probabilità di lottare per i vertici”.

