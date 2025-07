EX ROSSAZZURRI – Curiale: “Catania, anni meravigliosi nella piazza che mi ha dato più emozioni”

“Catania è stata la piazza che mi ha dato più emozioni, sono stati tre anni meravigliosi. La città ha un pubblico e un calore da Serie A, quando vado lì la gente mi ferma e sto benissimo. L’unico rammarico è non aver ottenuto il ripescaggio o la promozione in Serie B, perché lo meritavamo tutti”. L’attaccante Davis Curiale parla così, ai microfoni di seried24.com, del ricordo che custodisce di Catania ripensando ancora alla B sfiorata nel 2018, quando i rossazzurri allenati da Cristiano Lucarelli giunsero ad un passo dalla finale playoff – pagando a caro prezzo la lotteria dei rigori contro il Siena – e non furono ripescati in cadetteria dopo una lunga estate di tribunali e carte bollate (gestione Andrea Sottil, ndr). Curiale, oggi in cerca di nuova sistemazione in Serie D, è stato uno degli attaccanti più prolifici del Catania negli ultimi anni con 29 reti all’attivo, 17 delle quali nella sola stagione 2017/18.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***