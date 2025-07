EX ROSSAZZURRI: Gomez deciso a rimettersi in gioco, dice sì al Padova

Due anni di squalifica per doping da scontare nel mese di ottobre, il 37enne ‘Papu’ Gomez è pronto a rimettersi in gioco con la maglia del Padova. Lui stesso aveva confermato tale possibilità, sicuro di poter dire ancora la sua in una squadra competitiva preferendo ripartire dal calcio italiano. Dopo un periodo che lo ha visto sostenere gli allenamenti al Renate, per gentile concessione di club e guida tecnica, l’ex fantasista del Catania ha trovato l’accordo con la società biancoscudata e scalpita per tornare ufficialmente in campo. Per la prima volta Gomez giocherà nella Serie B italiana, inoltre il Padova sarà la quarta squadra del nostro Paese in cui militerà dopo Catania (111 presenze-18 gol-18 assist), Atalanta (252 apparizioni-59 gol-72 assist) e Monza (2 presenze).

