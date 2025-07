EX ROSSAZZURRI – Gomez: “Padova? Tra qualche settimana decido. Cerco un progetto serio e vincente”

Nei giorni scorsi è emersa l’ipotesi di una ripartenza di Alejandro Gomez dal Padova. L’ex fantasista del Catania scalpita per tornare protagonista in campo, ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Sì, ho avuto un colloquio con Mirabelli, è molto bello quando una squadra ti vuole così fortemente, tra qualche settimana deciderò cosa fare e nel frattempo mi allenerò. Mi sento benissimo, ho fatto un sacrificio enorme durante questi quasi 2 anni, non è stato facile mentalmente ma mi sono allenato sempre e tenuto bene fisicamente e nell’ultimo anno mi sono allenato con il Renate, che ringrazio. Ho tanta voglia di tornare. Ritorno in campo? Voglio essere io a decidere quando smettere e quando no, la voglia di tornare è massima. Ho fatto un grande sacrificio, ora manca pochissimo e l’idea è trovare una squadra per il ritiro precampionato. L’Italia è un paese che amo, il campionato italiano l’ho sognato da bambino e per fortuna ci ho giocato per 10 anni: l’Italia è il massimo e l’idea è tornare a un calcio competitivo. Alla mia età non conta la parte economica, voglio un progetto serio dove posso tornare competitivo e ogni domenica si prova a vincere”, le parole di Gomez riprese da trivenetogoal.it.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***