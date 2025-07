EX ROSSAZZURRI: il talento Leone avversario del Catania, dice sì alla Casertana

Talento cresciuto con profitto nelle giovanili del Sassuolo a suon di gol, assist e vittorie, ha anche esordito in Serie B la scorsa stagione. Kevin Leone, quest’anno, ha deciso di cambiare casacca accettando la proposta della Casertana. Cessione in prestito ai falchetti per il ragazzo catanese cresciuto anche nel settore giovanile del Catania. Il centrocampista classe 2005 commenta così il trasferimento: “Ho voluto fortemente Caserta perché ritengo sia a piazza ideale per me. Il calore dei tifosi, le ambizioni e la forte volontà di presidente e direttore di vedermi in rossoblu sono stati fattori determinanti. Sono pronto per questa nuova avventura. Sono un calciatore che ama giocare con il pallone tra i piedi; sono una mezzala e nasco come trequartista. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”.

