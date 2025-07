EX ROSSAZZURRI – Inglese: “Col Catania eravamo partiti per vincere il campionato. A Salerno spinto da Faggiano, difficile rifiutare la piazza granata”

L’attaccante della Salernitana Roberto Inglese spiega i motivi che lo hanno portato a scegliere di non accettare la proposta di rinnovo del Catania e dire sì al club granata, soffermandosi anche sulle insidie del prossimo campionato di Serie C:

“Nel girone C di Serie C ci sono tante piazze blasonate. Anche l’anno scorso, a Catania, eravamo partiti per vincere e ammazzare il campionato, ma poi quando vai a giocare in certi stadi risulta tutto più difficile. Dobbiamo creare una squadra di uomini che sappiano giocare in questo campionato, in questi campi. Perchè non giochi nè col nome della squadra, nè col nome dei giocatori. Bisogna creare un’organizzazione, un intento, remare tutti dalla stessa parte nel contesto di un campionato difficile, dove c’è da lottare e soprattutto battere la concorrenza di squadre forti come la nostra. Perchè non sono rimasto a Catania? Il direttore Faggiano lo conosco da tanti anni, l’ho avuto anche a Parma. Mi sembra anche riduttivo chiamarlo ‘direttore’ perchè per me è come uno di famiglia. Il fatto che lui sia venuto a Salerno mi ha convinto a sposare questo progetto, fermo restando che non c’era nemmeno da pensarci perchè è difficile rifiutare una piazza come Salerno”.

