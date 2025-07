EX ROSSAZZURRI – Inglese, prime parole granata: “Un saluto a tutti i tifosi, forza Salernitana”

Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivato in sede per sostenere le visite mediche con la sua nuova squadra l’ormai ex punta del Catania Roberto Inglese, dopo avere preferito accettare la proposta contrattuale del club granata rifiutando proprio l’offerta per il rinnovo degli etnei. Vicenda che fa ancora rumore nella città dell’Elefante. Un Inglese mostratosi con il volto sereno, sorridente ed il pollice alzato ha pronunciato le seguenti parole: “Un saluto a tutti i tifosi e forza Salernitana”. L’attaccante non ha aggiunto altro, facendosi fotografare dai giornalisti locali.

