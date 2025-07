EX ROSSAZZURRI: Irrera dice sì al progetto Ravenna

Il Ravenna, club con concrete speranze di ripescaggio in Serie C, inserisce nello staff tecnico di mister Marco Marchionni una figura ben nota ai tifosi del Catania per i suoi trascorsi alle pendici dell’Etna. Si tratta di Pino Irrera. Il messinese classe 1961 ricoprirà il ruolo di vice allenatore. Qualche anno fa era sul punto di tornare in Sicilia, quando Cristiano Lucarelli era alla guida della squadra rossazzurra, ma essendo ancora sotto contratto con la Fiorentina non si sono creati i presupposti per concretizzare il trasferimento. In passato Irrera ha lavorato a Catania con Zenga, Maran, Mihajlovic, Montella, De Canio, Atzori, Giampaolo e, prima ancora, è stato al timone della Primavera rossazzurra per tre anni.

