EX ROSSAZZURRI – Maffei: “Ho spinto molto per favorire il passaggio dal Catania al Trento”

Una scelta fortemente voluta, quella del laterale sinistro Mattia Maffei di trasferirsi definitivamente dal Catania al Trento, dopo il prestito proficuo alla corte di mister Tabbiani. Ecco le parole di Maffei al Corriere del Trentino: “Sin da subito c’è stata la volontà di tornare qui e ho spinto molto per favorire questa soluzione: da giugno abbiamo iniziato a parlare e ho dato il mio parere favorevole, cercando che la trattativa si concretizzasse subito, a titolo definitivo. Con il Catania l’accordo è stato trovato anche grazie al lavoro del mio agente Marco Sommella. Tabbiani? Per me è stato il punto forte del Trento: a giugno mi ha chiamato, con lui in campo mi diverto e mi sento libero di esprimermi”.

