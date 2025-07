EX ROSSAZZURRI: Marco Palermo, plurivincitore della Serie D, si trasferisce alla Nissa

Il centrocampista catanese ed ex Catania Marco Palermo cambia di nuovo casacca. Dopo avere riportato Siracusa nel professionismo, il giocatore ha lasciato il club – non senza polemiche – facendo ritorno in Serie D per dire sì alla Nissa del presidente Luca Giovannone. La società nissena ha accolto il giocatore pubblicando la seguente nota:

“La NISSA F.C. è orgogliosa di accogliere nella propria famiglia un innesto di spessore, qualità e identità: E’ il talismano della Serie D! Tre campionati vinti consecutivamente con Catania, Trapani e Siracusa! Stiamo parlando di Marco Palermo che è diventato ufficialmente un nuovo calciatore biancoscudato! Centrocampista centrale classe 1995, nato a Catania, Marco arriva dal Siracusa e porta con sé un bagaglio di esperienza costruito stagione dopo stagione tra Serie C e Serie D, sempre da protagonista. Un uomo squadra, capace di guidare la mediana con intelligenza tattica, grinta e visione di gioco. Il suo percorso calcistico parla da solo: con il Siracusa ha vissuto un ciclo indimenticabile, centrando due promozioni e l’esordio tra i professionisti. Ha poi vestito le maglie di Sicula Leonzio, Pergolettese, Latina, Catania (dove ha segnato 8 gol in una stagione vincente) e Trapani, contribuendo a riportare in alto piazze storiche del calcio italiano. Palermo è un centrocampista completo: sa costruire il gioco, spezzare le trame avversarie, ma anche inserirsi con intelligenza e colpire. Il suo spirito combattivo e il legame con la terra siciliana lo rendono il profilo ideale per guidare il cuore del gioco della Nissa”.

Le prime parole di Marco Palermo da biancoscudato: “Sono entusiasta di questa nuova sfida. Qui c’è una società seria, una tifoseria calorosa e un progetto ambizioso. Non vedo l’ora di scendere in campo per dare tutto e onorare questi colori”. Le dichiarazioni del presidente Luca Giovannone: “Marco è un giocatore che abbiamo voluto fortemente. La sua esperienza, il suo carisma e la sua mentalità vincente sono esattamente ciò che cercavamo per rafforzare il centrocampo. È un siciliano che conosce bene il valore di questa maglia e sono certo che sarà un punto di riferimento, dentro e fuori dal campo”.

