EX ROSSAZZURRI – Maxi Lopez: “Mi piacerebbe rivedere Catania e Palermo nella stessa categoria”

Ai microfoni di Sporticily l’ex attaccante del Catania Maxi Lopez, oggi parzialmente proprietario dell’FC Paradiso, club svizzero, ricorda quando vestì la maglia rossazzurra ai tempi della Serie A giocando la partita più sentita di sempre, il derby siciliano col Palermo: “Ricordo i derby di Serie A tra Palermo e Catania, entrambe squadre forti. Il Catania in quegli anni fece il record di punti in Serie A, il Palermo si giocava le coppe europee. Erano anni molto belli. Adesso si stanno riprendendo. Il progetto del Palermo è importante, il Catania è una delle favorite in chiave promozione e l’anno scorso ha fatto un buon campionato di C ma poi è mancato nella parte finale. Sarebbe bello rivedere Catania e Palermo nella stessa categoria, perchè il derby di Sicilia è un derby molto importante”.

