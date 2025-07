EX ROSSAZZURRI – Monaco: “Si sta allestendo un’ottima squadra, Toscano deve riportare il Catania in Serie B”

Intervenuto telefonicamente a Bella Radio Tv, l’ex difensore del Catania Gennaro Monaco guarda con fiducia alla stagione rossazzurra 2025/26. Ecco le riflessioni sulla squadra di Mimmo Toscano evidenziate:

“Stanno allestendo un’ottima squadra, che anche lo scorso anno era già importante. Credo che il Catania, supportato da giocatori esperti e importanti come Di Tacchio, possa disputare un campionato a vincere. Catania, lo diciamo e ripetiamo sempre, vanta un pubblico da Serie A. E’ stato così anche nella passata stagione quando, nonostante un campionato altalenante, c’erano sempre 15-20 mila catanesi ad incitare la squadra. Nessuno ha così tanti spettatori in C. Toscano? Se dovesse fallire anche quest’anno sarebbe per tutti noi tifosi del Catania una Waterloo. L’allenatore è trattato come un re a Catania. Ha solo margini di miglioramento, avendo a disposizione una società che lo tutela sempre, come ha dimostrato di fare anche l’anno scorso. Toscano deve riportare il Catania in Serie B”.

“L’anno scorso con l’avvento del direttore Faggiano, oggi alla Salernitana, sono arrivati più di 20 giocatori nuovi. Si parlava di rivoluzione, della necessità di costruire. Quest’anno se rivoluzioni ancora tutto cosa fai? Il Catania ha ingaggiato cinque giocatori, alla fine ne arriveranno 7-8. Vuol dire che l’obiettivo della società non è quello di ripartire da zero. Ha confermato in organico giocatori che sanno bene che la città li porterà in trionfo in caso di promozione in Serie B. Nella rosa attuale ci sono molti giocatori che hanno vinto diversi campionati. Il Catania quest’anno ha una rosa molto forte ed ha effettuato pochi innesti perchè è più difficile vincere se cambi tanti calciatori. Ovviamente nessuno possiede la sfera di cristallo, non è scritto da nessuna parte che il Catania arriverà al primo posto. Ricordo che noi raggiungemmo la B attraverso i playoff di Taranto”.

