EX ROSSAZZURRI: prima il rinnovo, poi l’addio al Siracusa. Nuove destinazioni per Di Grazia e Sarao

“Siamo lieti di annunciare di aver trovato l’accordo con il Siracusa per il rinnovo del nostro bomber Manuel Sarao, tra i protagonisti della promozione in Serie C del club siciliano”. Scriveva così, circa una settimana fa, la GioSport – Soccer Management, agenzia che cura gli interessi dell’ex attaccante del Catania. Il contratto rinnovato con la società aretusea, però, è stato risolto nelle ultime ore. Sarao non proseguirà l’avventura al Siracusa ma resta in Sicilia, ripartendo da Gela (Serie D). Rinnovo e addio al Siracusa anche per un altro ex Catania, l’attaccante Andrea Di Grazia. In questo caso il catanese classe 1996, svincolatosi dagli azzurri, ha firmato un accordo biennale con la Reggina, dunque anche lui riparte dalla massima serie dilettantistica. Approda a Reggio Calabria in compagnia dell’ex difensore del Catania Edoardo Blondett, fresco di risoluzione consensuale con il Sorrento.

