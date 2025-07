EX ROSSAZZURRI: Russotto saluta Siracusa ma resta in Sicilia?

Dopo due stagioni con il Siracusa, culminate con il ritorno degli aretusei nel calcio professionistico, Andrea Russotto ha annunciato il suo addio agli azzurri, esprimendo gratitudine per l’esperienza vissuta e per il sostegno dei tifosi. L’attaccante classe 1988 ex Catania, comunque, potrebbe continuare a giocare in Sicilia, regione con cui vanta un legame profondo e intenso. Tra i club siciliani interessati spicca il Gela, fresco di promozione in Serie D. Il Quotidiano di Gela scrive di un accordo tra le parti “ancora lontano” ma ci sono stati diversi contatti con il calciatore romano. Il Gela lo aveva già sondato nel corso dell’ultimo calciomercato invernale.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***