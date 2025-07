EX ROSSAZZURRI – Salernitana, Liguori non voluto dagli ultras: “Salerno ti schifa”

“Prima uomini, poi calciatori: Liguori Salerno ti schifa”: piuttosto eloquente lo striscione a firma del Direttivo Salerno esposto all’indirizzo dell’ex attaccante del Catania Michael Liguori. La trattativa per l’ingaggio del giocatore da parte della Salernitana era in dirittura d’arrivo, dopo lo svincolo dal Padova, ora però il diesse Faggiano deve valutare se bloccare l’operazione oppure andare avanti ugualmente malgrado gli ultras granata si siano apertamente schierati contro la definizione della trattativa. Il motivo è da ricercare nella vicenda che vede coinvolto lo stesso Liguori, condannato in primo grado con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza minorenne. Il giocatore classe 1999 ha commentato così, via social, lo striscione esposto dalla tifoseria organizzata della Salernitana: “So quanto valgo e questo mi basta. Continuerò a vivere per chi mi ama e per tutti i progetti che voglio realizzare”.

