EX ROSSAZZURRI – Sarao: “Catania non è solo una bella città, ma anche casa mia”

Manuel Sarao ha risolto nei giorni scorsi il contratto con il Siracusa sposando il progetto Gela. L’ex rossazzurro, quindi, riparte dalla Serie D e lo fa in una società che punta a disputare un campionato importante. Nel rilasciare le sue prime dichiarazioni da calciatore del Gela ha voluto parlare anche dell’esperienza vissuta fino a qualche anno fa con la maglia del Catania, evidenziando un legame piuttosto forte con la città dell’Elefante: “In diversi posti sono stato bene, ma non c’è dubbio che è Catania la città dove mi sono sentito davvero calciatore a tutto tondo. Un posto dove il calcio non è solo passione, ma è letteramente vita. Peraltro a Catania ho messo pure le tende familiari, quindi per me Catania non è solo una bella città, adesso è anche casa mia. E ripartire da Gela per me è come farlo dalla porta accanto casa”, si legge su La Sicilia.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***