EX ROSSAZZURRI: Sarao, tra i protagonisti del salto del Catania in C, sarà avversario degli etnei

80 presenze, 19 gol e 5 assist tenendo anche conto delle precedenti stagioni vissute in rossazzurro. Manuel Sarao, tra i principali protagonisti della promozione del Catania in Serie C due anni fa, ha offerto un valido contributo anche alla causa del Siracusa. Lo stesso club aretuseo ha ufficializzato proprio in queste ore il rinnovo del contratto dell’attaccante milanese classe 1985. Sarao, pertanto, affronterà da avversario il Catania, squadra a cui è rimasto molto legato. Legame forte soprattutto con la città etnea. Ricordiamo quando, a dicembre 2023, saluto così i tifosi rossazzurri: “Non avrei mai pensato che una scelta lavorativa potesse diventare casa, ho onorato questa maglia e questa città in ogni istante dentro e fuori dal campo, grazie per l’affetto riposto nei miei confronti e della mia famiglia, è stato un privilegio farne parte”.

